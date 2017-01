Nomeado para a proteção ambiental contradiz Trump quanto ao clima

Hoje às 20:17, atualizado às 20:19 Facebook

O nomeado por Donald Trump para dirigir a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos disse hoje ao Senado norte-americano que as mudanças climáticas são reais, contradizendo declarações do Presidente eleito e dele próprio.

Pressionado pelos senadores democratas numa audiência de confirmação, Scott Pruitt disse discordar de declarações feitas por Donald Trump de que o aquecimento global é um embuste criado pelos chineses para prejudicar a competitividade económica dos Estados Unidos.

"Eu não acredito que as alterações climáticas sejam uma farsa", disse Scott Pruitt, republicano.

Os comentários do responsável aconteceram pouco depois de a NASA e a Administração Nacional dos Estados Unidos para os Oceanos e a Atmosfera (NOAA, na sigla em inglês) terem divulgado que a temperatura média na superfície terrestre e oceânica foi em 2016 a mais alta desde 1880, no terceiro ano consecutivo de recordes do aquecimento global.

Apesar de a sua formação ser ciência política e direito, Pruitt tinha no passado colocado em dúvida as conclusões científicas que atribuem o aquecimento do planeta às emissões de carbono causadas pelo homem.

Num artigo de opinião publicado no ano passado o novo responsável da EPA sugeriu que o debate sobre o aquecimento global estava longe de estar resolvido e disse que os cientistas continuavam a discordar sobre o grau e a extensão do aquecimento global e a sua relação com as ações do homem.

Apesar da aparente mudança de opinião que manifestou esta quarta-feira, Pruitt opôs-se, como já antes fizera, a qualquer regulamento federal sobre emissões de gases com efeito de estufa.

Como procurador-geral de Oklahoma, Scott Pruitt, juntamente com outros procuradores-gerais republicanos, opôs-se ao Plano de Energia Limpa da administração de Barack Obama, que procurava estabelecer limites de emissões nas centrais de carvão.