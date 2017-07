Nove pessoas encontradas mortas e empilhadas na rua

Ontem às 23:57 Facebook

Nove pessoas foram encontradas mortas, esta quinta-feira, numa rua na cidade fronteiriça de Nuevo Laredo, no Estado de Tamaulipas, México, no que aparenta ser um ajuste de contas, indicaram as autoridades locais.

O porta-voz da segurança do Estado, Luis Alberto Rodríguez, disse à agência EFE que a Procuradoria-Geral de Justiça de Tamaulipas "abriu um inquérito pelo homicídio de nove pessoas", homens e mulheres, que apareceram empilhados na rua.

De acordo com habitantes locais, os corpos foram encontrados no cruzamento das ruas Lincoln e Porfirio Díaz daquela localidade.

Nas redes sociais, surgiram indicações de que foi deixada uma mensagem ilegível em cima dos corpos, informação que as autoridades não confirmaram.

Os cadáveres estavam amontoados com pouca roupa e ensanguentados, e as autoridades suspeitam de que se trata de algum ajuste de contas.

Por enquanto ainda se desconhece a identidade das vítimas e dos responsáveis pelos crimes.