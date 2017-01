Novo motim em prisão do Brasil

Hoje às 13:08, atualizado às 13:14 Facebook

Um motim ocorreu esta segunda-feira de madrugada numa prisão do estado brasileiro de Rio Grande do Norte, sem causar feridos ou mortos, depois de uma rebelião numa outra prisão do mesmo estado ter feito 26 mortos no fim de semana.

Segundo informações da Secretaria de Justiça e Cidadania deste estado brasileiro, a rebelião no Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato já foi controlada e não houve fugas, mortos ou feridos.

De acordo com as autoridades locais, os presos tentaram derrubar uma parede para fugirem, mas foram contidos pelos guardas.

Os reclusos também tentaram entrar numa área de isolamento da prisão, onde ficam os presos mais perigosos, mas sem êxito.

No último fim de semana, uma rebelião noutra prisão do estado do Rio Grande do Norte deixou 26 presos mortos.

Esse primeiro motim, que durou cerca de 14 horas, começou com uma briga entre presos de dois pavilhões, sendo que num deles estavam os relacionados com as fações criminosas que atuam no país.

Os distúrbios em Rio Grande do Norte representam um novo capítulo na crise no setor prisional, que assistiu a confrontos nas prisões dos estados do Amazonas e Roraima.

Desde o início do ano, mais de 100 reclusos morreram nas prisões brasileiras.