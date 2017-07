Número de homicídios aumentou 15% no Rio de Janeiro

Hoje às 10:08, atualizado às 10:10 Facebook

O número de mortos causado por violência urbana na cidade do Rio de Janeiro aumentou 15% no primeiro semestre do ano em relação ao período homólogo de 2016.

O Instituto de Segurança Pública (ISP), que colige as ocorrências policiais na região, refere que se verificaram 3457 mortes violentas, mais 451 casos que no mesmo período de 2016.

O aumento dos homicídios também atingiu agentes da polícia. Um total de 91 policias militares foram mortos no Rio de Janeiro este ano.

O mesmo levantamento do ISP indicou ainda que os roubos de veículos no primeiro semestre aumentaram em relação ao ano anterior, passando de 19633 para 27534 casos (40,2%).

Já os roubos de cargas subiram 24,9%, passando de 4148 para 5179 registos na mesma base de comparação.

Tiroteios têm crescido de forma alarmante

Outro problema que afeta os residentes no Rio de Janeiro diz respeito aos tiroteios, que têm crescido de forma alarmante.

Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) através da aplicação Fogo Cruzado indicou que aconteceram pelo menos 3829 tiroteios entre julho de 2016 e julho de 2017 na capital carioca.

O dado faz parte de um estudo chamado "Educação em Alvo - Os Efeitos da Violência Armada nas Salas de Aula", que compilou notificações gerais sobre tiroteios para analisar os reflexos deste problema na frequência de alunos nas escolas públicas da cidade.

Cinco crianças com idade até 14 anos foram mortas dentro de escolas públicas

"Das 1537 escolas e creches municipais da cidade [do Rio de Janeiro], onde, neste ano, estudam 641655 alunos, 381 ficaram fechadas um ou mais dias durante o primeiro semestre de 2017 por causa de tiroteios ou em consequências deles", indicou o estudo da FGV.

"Nessas instituições municipais de ensino, 129165 alunos ficaram sem aulas por períodos que variaram entre um e 15 dias. O número equivale a 20,12% do total da rede municipal" completou.

Até o dia 7 de julho, cinco crianças com idade até 14 anos foram mortas dentro de escolas públicas do estado, todas vítimas de balas perdidas.

Um outro levantamento feito pelo jornal brasileiro "Extra", com base em dados da polícia civil do Rio de Janeiro, revelou que, de janeiro até 2 de julho deste ano, pelo menos 632 pessoas foram feridas por balas perdidas.

Para controlar a onda de violência que atinge o Rio de Janeiro, o Governo brasileiro determinou na última sexta-feira o envio de quase 10 mil elementos das forças armadas e policiais para o estado.