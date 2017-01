Avalanche que atingiu hotel já fez seis mortos

Hoje às 19:25, atualizado às 19:48 Facebook

O número de vítimas localizadas nos escombros de um hotel italiano atingido quarta-feira por uma avalanche aumentou para seis, depois ter sido encontrado mais um corpo este domingo.

Com a divulgação desta informação, o balanço provisório deste incidente é de seis mortos, mais de vinte desaparecidos e 11 pessoas resgatadas com vida, das quais nove foram retiradas dos escombros do hotel Rigopiano, localizado na região centro de Itália.

A descoberta deste sexto cadáver acontece quatro dias depois de uma avalanche, possivelmente provocada por sismos registados na quarta-feira naquela região, ter soterrado o hotel Rigopiano de Farindola, situado a 1.300 metros de altitude na cordilheira dos Apeninos, na região de Abruzzo.

Os trabalhos de busca para encontrar possíveis sobreviventes continuam no terreno de forma interrupta. Estão mobilizados cerca de 130 efetivos, incluindo militares, bombeiros, polícias e membros da Cruz Vermelha ou dos serviços de socorro da região.