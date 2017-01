Nuno arregaçou as mangas e foi ajudar refugiados na Sérvia

Cristiano Pereira Hoje às 18:56, atualizado às 19:04 Facebook

O português Nuno Felício não conseguiu ficar indiferente às imagens que chegavam da Sérvia: filas de pessoas em pé, embrulhadas em cobertores ou plásticos, debaixo da neve, numa fila à espera de um prato de comida quente.

Há quase dois mil migrantes e refugiados que dormem no interior de armazéns abandonados junto a uma estação ferroviária de Belgrado. Há uma semana, Nuno Felício, 39 anos, engenheiro eletrotécnico de Cascais, arregaçou as mangas, apanhou um avião e foi para lá ajudar. O voluntário, que em novembro e dezembro já esteve na Grécia a dar apoio aos refugiados, conta ao JN aquilo que os seus olhos veem e o seu coração sente.

Que cenário encontrou quando aí chegou?

Quando cheguei estava a decorrer a única distribuição diária de refeições, uma fila enorme de pessoas enroladas em mantas, com olhar no chão e em passo arrastado e lento. Já tinha visto imagens nos noticiários, mas a primeira vez que vi ao vivo foi muito impactante. Não vou esquecer esse primeiro dia. A quantidade de fogueiras, o fumo intenso e o seu cheiro dentro dos armazéns escuros. A quantidade de pessoas deitadas em cada pedaço de chão dos vários edifícios abandonados. A lavagem do corpo com água gelada ou mesmo neve. A ausência de instalações sanitárias. A presença de mais crianças do que eu pensava, algumas sem família. Este local não é só feito de imagens, mas também de muitos sons: a tosse que quase todos sofrem e as conversas perdidas na escuridão à volta das fogueiras. Não há palavras suficientes para descrever o cenário. Talvez ajude se eu acrescentar que são vários os jornalistas que largam o seu equipamento para também ajudarem. Ou referir o que um repórter de um conhecido canal de televisão britânico disse na sua reportagem feita esta quarta-feira: "Em 25 anos de reportagens que fiz por todo o mundo, nunca vi nada assim".

Nuno Felício Foto: DR

O que faz mais falta aí?

São tantas as necessidades que é difícil responder. Talvez melhor alimentação, pois neste momento só é distribuída uma refeição diária que para alguns é a única que têm durante todo o dia. Talvez um local minimamente aquecido para dormir sem estarem sujeitos aos fumos. Talvez sanitários e locais para poderem tomar duche e lavar a roupa e recuperarem parte da sua dignidade. Talvez roupa, principalmente calçado e casacos quentes. Talvez limpeza periódica destes espaços ou mesmo apenas dar-lhes material de limpeza pois a grande maioria tem muito cuidado com a limpeza mas não tem os materiais necessários para o fazer e acabam por desistir. Talvez mais ajuda de entidades oficiais. Talvez mais respeito e atenção por parte de quem cá entra. Neste último ponto é algo que os voluntários fazem quando aceitam convites para beber um chá, ouvem as suas histórias e respondem às suas curiosidades, aceitam ser amigos deles nas redes sociais. Talvez atividades que os ocupem, pois a grande maioria são pessoas muito trabalhadoras e habilidosas que agora passam o dia sem ocupação, sem poder trabalhar, sem poder fazer o que sabem e gostam, e sofrem mentalmente com isso.

Nuno Felício Foto: DR

Quem está a ajudar essas pessoas?

Existem algumas organizações oficiais, mas quem está a fazer a grande diferença na vida destas pessoas são as organizações particulares que vivem de donativos e os voluntários que pagam as viagens e despesas do próprio bolso. Mesmo quando o governo Sérvio proibiu que fossem dadas quaisquer ajudas a migrantes que estivessem fora dos campos oficiais, alguns voluntários particulares não recearam ser presos e continuaram a ajudar, como os da "Hot Food Idomeni" que continuaram a cozinhar e distribuir a única refeição diária. A proibição continua mas as várias ONG e particulares vão fazendo a diferença e são as que recebem o reconhecimento dos migrantes. O grupo em que estou inserido (Holes in the Borders) depois de ter feito uma limpeza geral dos vários edifícios (com a colaboração entusiasmada dos residentes), tem nos últimos dias montado estufas a partir de bidons para substituir as fogueiras tóxicas e encaminhar o fumo para o exterior. Estão a ser um sucesso e a procura tem sido muito maior do que a nossa capacidade de produção, principalmente numa altura em que as temperaturas voltaram a descer e a chegar aos 13 graus negativos. Em conjunto com outras equipas de voluntários conseguimos montar uma zona onde podem tomar banho com água aquecida sem ser na rua como tem aparecido em várias fotos da imprensa.

Nuno Felício Foto: DR

Essa ajuda é suficiente?

Nem a actual é suficiente nem nenhuma será enquanto não forem implementadas soluções mais profundas e que envolvem política. A pressão mediática que começou há cerca de duas semanas já começou a produzir efeitos e estamos finalmente a assistir a melhorias diárias. Os Médicos sem Fronteira (MSF) colocaram alguns ventiladores aquecidos que injetam ar quente nos armazéns e montaram algumas tendas aquecidas onde nos próximos dias vão colocar os mais novos e frágeis. A ONU fez algumas distribuições de cabazes de comida e em conjunto com o governo Sérvio está a tentar levar aos poucos os migrantes para novos campos. Mas mesmo assim há frio, fome, falta de roupa, migrantes em locais isolados e mais afastados dos edifícios principais. Também existem situações de exploração sexual infantil. E continuam a acontecer situações ridículas como, por exemplo, nós termos pedido ajuda aos MSF para verem o pé ferido de um dos migrantes que não conseguia andar e eles dizerem que não podiam entrar dentro dos armazéns porque estão proibidos pelo governo Sérvio e que tinha de ser o paciente a deslocar-se à tenda dos MSF que está montada a 500 metros dos armazéns, num parque no centro de Belgrado.

Nuno Felício Foto: DR

O que é que mais o impressiona?

Todo o cenário é impressionante. Desde o fumo que inalam ao frio que passam ou à pouca comida que têm. Quando parece que já vimos tudo, descobrimos no dia seguinte mais realidades inacreditáveis. Mas há algo que me impressionou e que não estava à espera de receber tão intensamente: desde a Grécia que tenho testemunhado a força e dedicação dos voluntários, mas o carinho e gratidão que estes migrantes têm perante quem os ajuda é mesmo impressionante. Não dá para esquecer a forma como nos cumprimentam e nos agradecem o que fazemos por eles. Dentro destes armazéns eles usam pedaços de cartão para criar os seus espaços, as suas "casas". E nós somos constantemente convidados para entrar nestas suas casas, sentarmo-nos nos melhores lugares que eles nos cedem e beber um chá ou comer algo, nem que seja o último pedaço de pão seco que têm para enganar a fome mas que insistem em oferecer-nos. É a forma que têm para nos agradecer. Eu sofro muito de frio nas minhas mãos e quando reparam que as tenho geladas puxam-me para junto das suas fogueiras e cedem-me o melhor lugar para eu poder aquecê-las. Até já chegaram a tirar as luvas das suas próprias mãos para colocarem nas minhas.

Nuno Felício Foto: DR

O que vê nos olhos dessas pessoas?

A face deles está suja pelo fumo das fogueiras e envelhecida por tudo o que já passaram. Mas nos olhos vejo sentimentos muito contrários: quando estão sós e em silêncio vejo neles desespero, desolação, saudade, sofrimento e alguma vergonha; mas quando nos cumprimentam, falam connosco ou agradecem a nossa ajuda, vejo neles esperança, bondade, gratidão e alegria. Mas há algo que não vi até agora: maldade. Não consegui descobrir maldade nos olhares. Há maldade em todo o lado, e entre eles certamente também, mas ainda não a descobri.

Como é que o Nuno se sente depois destes dias aí?

Quando estive na Grécia emocionei-me várias vezes. Mas tentei disfarçar e as lágrimas caíram apenas em alguns dias quando, já deitado, recordava os momentos passados. Aqui tem sido muito mais intenso. Ao fim de alguns dias já temos um filtro que nos permite trabalhar sem sofrer em demasia o impacto do que estamos a ver e, assim, conseguirmos transmitir a alegria e os sorrisos que eles gostam e precisam. Guardarmos as emoções mais fortes para quando já estamos no resguardo da nossa casa. Tive um momento muito forte durante uma distribuição de comida em que participei e em que não aguentei: durante uma pausa de alguns segundos consegui concentrar-me na face e olhar dos que estavam mais à frente na fila, mais perto de nós. Naquelas faces vi semelhanças físicas com amigos meus e vi um misto de genuinidade, humildade, esperança, sofrimento e tristeza. Foi como se naqueles instantes finalmente me tivesse caído a ficha e assimilado onde estava e a realidade daquelas pessoas. Nada mexe mais comigo do que seres humanos a sofrer. Doeu-me tudo, o corpo e a alma, não consegui aguentar as lágrimas mas felizmente consegui disfarçar deles e dos meus colegas. Estive quase para fugir e chorar escondido de tudo e todos. Mas ainda havia mais de meio milhar de refeições por distribuir e isso foi muito mais forte. É também muito complicado quando no meio das mantas espalhadas pelo chão imundo, encontramos crianças entre os 12 e 14 anos de idade.

Nuno Felício Foto: DR

Que mensagem quer deixar ao mundo?

O tema dos refugiados ou migrantes é muito complexo e com opiniões divergentes mas independentemente de quem tem razão ou responsabilidade e de qual a melhor solução que cada um de nós defende para a situação atual, a realidade é que existem na Europa seres humanos que estão a sofrer em campos e zonas abandonadas a recordar imagens do século passado, depois de terem fugido de guerras, dos talibãs, do estado islâmico ou de condições de vida desumanas.

E é isso que eu quero realçar: existem seres humanos que estão a sofrer neste instante em plena Europa. O que tenho testemunhado aqui em Belgrado são seres humanos a viver em condições que se acontecessem em Portugal com animais, os donos seriam incriminados. Esta é uma situação extrema. Mas não é só aqui que estas pessoas sofrem. Nenhum ser humano pode dormir descansado sabendo que tem ao seu alcance algo, mesmo que pequenino, que pode fazer para diminuir o sofrimento de outro. Alguns de nós temos mais capacidade para atuar no campo político (independentemente da direção do que defendemos), outros mais jeito para ajudar diretamente no terreno combatendo as necessidades mais imediatas. Outros podem preferir ajudar quem ajuda. Mas ninguém deveria ficar indiferente. Num mundo onde o ego e ganância atropelam os direitos do ser humano, cabe a todos nós dar o contributo para alterar um pouco essa realidade, seja na nossa rua ou noutro país. E é importante compreender que ajudar alguém no estrangeiro não implica deixar de ajudar no nosso país. Todas os voluntários que tenho conhecido no estrangeiro são aqueles que mais ajudam quando estão no seu próprio país e não podemos esquecer que esta situação dos refugiados é uma situação extraordinária. Não sabemos se amanhã podemos ser nós na mesma situação. Felizmente existem mutas iniciativas de particulares isolados ou em grupo que ajudam e inspiram outros a ajudar. Eu fui inspirado por testemunhos que li de outros portugueses e parece que os meus testemunhos já inspiraram outros. Assim o mundo vai ficando um pouco melhor. E acreditem que todos nós somos capazes de ajudar muito mais do que pensamos.