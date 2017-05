Hoje às 11:56 Facebook

Uma mascote de Pikachu, do famoso jogo da Nintendo Pokemón, foi retirada do palco durante uma coreografia num festival do jogo na Coreia do Sul depois começar "perder" o ar, no passado fim de semana.

Foi durante o "Pokémon World Festival 2017", que decorreu no passado fim de semana, na Coreia do Sul, que um Pikachu foi retirado violentamente do palco depois de começar a esvaziar durante uma coreografia ao som da canção Uptown Funk de Mark Ronson e Bruno Mars .

O momento caricato ficou registado em vídeo (avance para o primeiro minuto).

O vídeo correu o mundo e até a insuspeita "NPR", a rádio pública norte-americana, deu conta, ontem ao final do dia, do insólito momento, esclarecendo que ainda não foram fornecidas explicações para a intempestiva reação dos elementos de apoio ao espetáculo.