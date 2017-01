O luxuoso barco-casa que custa mais de quatro milhões de euros

Hoje às 22:35, atualizado às 22:38 Facebook

Um barco-casa está à venda por mais de quatro milhões de euros. Com cerca de 15 metros de comprimento, tem cinco suítes e até uma sauna.

Ancorada no Tamisa, em Londres, a Matrix Island é uma antiga barcaça que foi transformada numa casa flutuante de luxo.

O barco-casa está ancorado no cais de Santa Catarina, em Londres. Com vista panorâmica para a cidade, destaca-se pelos cinco quartos com casa de banho privativa, uma sauna, amplas zonas de refeições e de estar.

O luxuoso interior, onde predomina a madeira folheada, ajuda a explicar o preço: 3,7 milhões de libras, aproximadamente 4,2 milhões de euros.