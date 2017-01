O Mundo em Paris pede dois Estados para conflito israelo-palestiniano

Ivete Carneiro Ontem às 23:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O comunicado final da conferência de Paris sobre o conflito israelo-palestiniano pode ser endossado pela ONU ainda antes de Donald Trump tomar posse como Presidente dos EUA.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, intitulou-o de encontro "fútil" e estará muito provavelmente certo.

A conferência de paz para o Médio Oriente que este domingo juntou representantes de 75 países em Paris não deverá servir para nada além de reafirmar o que já se sabe: que a comunidade internacional defende a solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano. Pelo menos a comunidade internacional conforme está desenhada até ao próximo dia 20.

Depois de sexta-feira, o novo presidente dos EUA ameaça baralhar o retrato. Aliás, já começou a fazê-lo - quer transferir a Embaixada norte-americana em Israel de Telavive para Jerusalém, o que equivale a reconhecer aquele lugar santo do Judaísmo, do Islão e do Cristianismo como capital israelita. E escolheu para lá colocar o acérrimo pró-colonatos David Friedman.

A conferência é "fútil", para começar, porque, como avisou o presidente francês, François Hollande, a paz depende de negociações bilaterais. Ora, em Paris não estiveram... os interessados, como já acontecera na primeira reunião do género, organizada em junho passado. E se o líder palestiniano Mahmud Abbas tem encontro marcado com Hollande, Netanyahu fez cedo saber que nem se daria ao trabalho de ir a França tomar nota das conclusões.

Depois, o novo secretário-geral da ONU, António Guterres, que esteve na quinta-feira em Genebra a abrir um conclave internacional sobre putativa reunificação de Chipre, desmarcou-se e mandou a Paris o enviado especial para o Médio Oriente.

Fútil? Talvez não tanto. O comunicado final que Israel não quer, de todo, ver respaldado numa resolução da ONU, reafirma a solução dos dois Estados e pede o compromisso das partes pelo fim de "qualquer medida unilateral que prejudicaria o resultado das negociações quanto ao estatuto final". Isto quando Israel insufla cada vez mais a política de construção de colonatos em territórios palestinianos e os dirigentes palestinianos parecem apostar na natalidade para conquistar espaço num Estado único.

Como resumiu na perfeição o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Marc Ayrault, "a solução de dois Estados está tão ameaçada que é necessário preservá-la, como o afirmou a resolução 2334 das Nações Unidas, e não é altura de parar".

Ayrault admite, contudo, que o timing é terrível: a dita resolução, aprovada com a abstenção inédita dos EUA de Obama, condenou e pediu o fim da construção de colonatos, levando Telavive a encetar uma guerra diplomática e o presidente eleito Donlad Trump a insultar as Nações Unidas e a prometer ser amigo de Israel.

Apesar das pressões da Liga Árabe para incluir uma linha quanto ao risco da transferência da Embaixada dos EUA para Jerusalém, o comunicado evitou críticas explícitas à ideia de Trump.

O próximo episódio segue algures no início desta semana: o texto de Paris poderá ser apoiado por uma declaração da ONU. Ora, uma "declaração" tem a vantagem de ser aprovada apenas por maioria. Dada a afluência na conferência francesa, parece ser fácil. E alimentará o argumento de Netanyahu: o de que o mundo entrou numa cruzada antissemita.