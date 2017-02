O olhar enternecedor de Ivanka Trump para com o PM do Canadá

Hoje às 15:23, atualizado às 15:25 Facebook

A reunião entre o primeiro-ministro canadiano e Donald Trump aconteceu na segunda-feira, mas há uma imagem que está a merecer a atenção dos cibernautas. Ivanka Trump, que marcou presença no encontro, foi fotografada a olhar para Trudeau de uma forma bastante ternurenta.

O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com os utilizadores a sugerirem que a filha do presidente dos EUA ficou encantada como o responsável canadiano.

Na sua conta do Twitter, Philip Lewis, jornalista do Huffington Post, brincou com a situação, escrevendo: "Encontra alguém que olhe para ti da forma como Ivanka Trump olha para Justin Trudeau".

Porém, Ivanka Trump não parece ser a única "vítima" do charme de Tradeau. Numa outra publicação, há quem recorde a forma como político canadiano, que tem vincado a importância das energias renováveis e o apoio aos refugiados, foi recebido pelos duques de Cambridge.

O encontro em que Ivanka marcou presença também gerou alguma controvérsia. Tudo porque a filha de Trump publicou uma foto onde aparece sentada no local normalmente usado pelo Presidente, na Sala Oval, da Casa Branca.