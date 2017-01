O português que investiga a tortura e outros dramas

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 00:28 Facebook

3 As prisões turcas, especialmente os estabelecimentos prisionais localizados junto à fronteira com a Síria, são o campo de trabalho atual do português Duarte Nuno Vieira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e consultor forense temporário do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas.

Presidente do Conselho Europeu de Medicina Legal e especialista em tortura, o médico, que já foi responsável pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, faz parte da missão da ONU sobre a tortura na Turquia.

