O primeiro encontro entre a jovem raptada há 18 anos e os pais

Kamiyah Mobley, o nome que lhe foi dado à nascença, encontrou-se finalmente com os seus pais biológicos, depois de 18 naos a viver com a mulher que a raptou.

"Foi o melhor dia da minha vida. Foi um dia muito bonito. Estamos muito felizes". Craig Aiken, o pai biológico de Kamiyah Mobley estava emocionado depois de ter passado uma hora com a sua filha, que descobriu esta semana estar viva, 18 anos depois de ter sido raptada pouco depois de nascer.

O encontro foi relatado pelo "Daily Mail" e aconteceu numa esquadra de políca em Walterboro, Carolina do Sul, EUA, onde está detida Gloria Williams, a mulher, agora com 51 anos, que tirou Kamiyah aos pais.

"Rimo-nos, conversámos, e não permitimos que surgissem pensamentos negativos. Não falámos sobre o rapto", explicou o pai. "Vai ser duro para ela transformar tudo isto numa coisa positiva. Ela sente muitas emoções contraditórias em relação à mulher que a criou", disse, acrescentando que os seus pais vão apoiá-la sempre. "Isto é o começo de um futuro bonito".

Ontem, Kamiyah, (Alexis Manigo foi o nome que recebeu após o rapto), despediu-se de Gloria Williams, num momento muito emotivo em que defendeu a mulher a quem sempre conheceu como mãe.

"Amo-te mãe", disse Kamiyah, durante um breve encontro com Gloria Williams, no dia em que soube que a mulher que tratou como mãe a havia sequestrado no primeiro dia de vida.

Através das grades da prisão de Colleton, em Waterboro, na Carolina do Sul, Alexis e a sequestradora, Gloria Williams, deram as mãos numa despedida emocional e difícil.

"A minha mãe não é uma criminosa", escreveu Kamiyah, na página pessoal do Facebook. "Criou-me com tudo o que precisava e deu-me quase tudo o que pedi", acrescentou em defesa da mulher que a tirou dos pais biológicos no dia em que nasceu.

Na quinta-feira, Kamiyah descobriu que a mulher que tratava como mãe a tinha raptado. Em poucas horas, e com a ajuda da polícia, contactou, por vídeochamada, os pais biológicos, Shanara Mobley e Craig Aiken, e descobriu que estes lhe chamavam Kamiyah Mobley.