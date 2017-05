O primeiro passo de liberdade para Chelsea Manning

Ivete Carneiro Hoje às 17:46, atualizado às 17:52 Facebook

Apresenta-se no Twitter como "mulher trans", "ex-analista de informações de segurança" e "preso". Chelsea Manning ainda não atualizou o seu perfil na rede social, mas publicou a foto que diz tudo: os seus pés, a dar "os primeiros passos da liberdade", ao fim de sete anos de reclusão. Estava presa por divulgar informações sensíveis, como estaria Edward Snowden se estivesse nos EUA.

Se o seu nome é ainda pouco conhecido, outro que lhe está ligado é seguramente familiar para muitos - Wikileaks. Manning ajudou muito a dar visibilidade à plataforma de Julian Assange, que se dedica à divulgação de informação confidencial. Entregou-lhe em 2010 centenas de milhares de documentos do Exército dos EUA, a que tinha acesso por ser, então, "analista de informações de segurança" e ainda assinar pelo nome de Bradley Manning. Estava no Iraque, numa guerra que lhe provocava náuseas, a que somava o desconforto de ser homossexual entre soldados, onde assumir é mal visto.

Nas suas deambulações pelos milhares de dados que lhe chegavam encontrou um vídeo de 2007 filmado de um helicóptero norte-americano, em que se via este a abater um grupo de civis junto a uma casa em Bagdade. Entre os 12 mortos estavam dois jornalistas da agência Reuters. Antes, tinha reunido informações que indicavam que a polícia iraquiana perseguia inocentes. Pediram-lhe silêncio. Contactou a Wikileaks. E depois o hacker Adrian Lamo, para se aconselhar. Acabou na prisão. Era 27 de maio de 2010.

Chelsea, estudante brilhante e filha de uma mãe britânica alcoólica e de um ex-militar agressivo e ausente, descobriu a homossexualidade quando foi viver com a progenitora, entretanto divorciada, para o País de Gales. Regressa pouco depois aos EUA e, em 2007, alista-se no exército por achar que podia ajudar no Iraque com a sua apetência para a análise de informação. E consegue.

Condenada a 35 anos de cadeia - só não foi reconhecida a acusação de "ajuda ao inimigo" - Chelsea, ainda Bradley, inicia a travessia do deserto, sendo apresentada como exemplo do que pode suceder a "traidores". A ONU denuncia "tratamento cruel, desumano e degradante" e, em 2016, depois de tentar o suicídio e de ser autorizada a um tratamento hormonal pré-cirurgia de mudança de sexo, Chelsea escreve ao então presidente dos EUA. A três dias de sair da Casa Branca, Barack Obama reduz-lhe a pena. Saiu ontem, cheia de incertezas quanto ao que será o dia de amanhã.

"Se visses coisas horríveis, o que farias?", perguntara ela, há sete anos, a Adrian Lamo.