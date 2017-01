O símbolo da transexualidade na infância é uma menina de nove anos

Hoje às 17:37, atualizado às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Nahiene, uma menina de nove anos, que vive em Espanha, afirmou-se como um símbolo da transexualidade da infância, depois da sua entrevista se ter tornado viral, no início da semana.

Na origem do caso está uma campanha que decorreu no País Basco e em Navarra, na semana passada, desenvolvida pela associação de famílias menores transexuais "Chrysallis Euskal Herria". A associação foi fortemente criticada por, na publicação que fez no Facebook, ter escrito: "Há meninas com pénis e meninos com vulva".

O tema, já de si polémico, ganhou outra repercussão depois da plataforma católica "Hazte Oir" se ter insurgido contra a campanha, ordenando que terminasse, porque ensinar às crianças "ideologias de género é uma maldade".

O tema foi amplamente discutido nas redes sociais. No Twitter, esta semana, um utilizador publicou um vídeo com uma entrevista que Nahiene concedeu ao canal basco "EITB2", no passado mês de outubro.

No vídeo, a menina de oito anos, que nasceu como Nahier, contou a sua história. Nesta entrevista, a mãe da criança explicou que a filha foi dando sinais de que não se sentia confortável com a sua sexualidade. "Foi-nos comunicando, à sua maneira, desde que começou a falar", explicou, confessando que "não ligava ao caso", por não saber o que se passava.

Se, no início, os pais achavam piada à "brincadeira de crianças", disseram várias vezes que ela não era uma menina, "até com palavras bastante duras". A família apenas aceitou a vontade de Nahiene quando, a chorar, contou que preferia morrer do que viver como um menino, quando tinha quatro anos de idade.

Os pais consultaram vários especialistas que os acompanharam ao longo do processo. Às outras crianças, Nahiane deixou uma mensagem de coragem : "Sejam fortes e lutem para serem vocês mesmos".