ONU precisa de 4,4 mil milhões para combater fome em quatro países

As agências da ONU precisam de 4,4 mil milhões de dólares em fundos de emergência para combater a fome na Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iémen, disse, esta quarta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Mais de 20 milhões de pessoas enfrentam a fome naqueles quatro países e é preciso agir para evitar um desastre humanitário, disse António Guterres em entrevista coletiva na sede da ONU.

"Precisamos de 4,4 mil milhões de dólares (cerca de 3,8 mil milhões de euros) até ao final de março para evitar uma catástrofe", disse.

Até agora, as Nações Unidas apenas conseguiram 90 milhões de dólares.

O Sudão do Sul declarou hoje fome no norte, enquanto o Fews Net, sistema de alerta precoce da fome, disse que algumas áreas remotas do nordeste da Nigéria já estão afetadas pela fome desde o final do ano passado.

Os quatro alertas de fome não têm precedentes nas últimas décadas. O último alerta emitido foi em 2000 na Somália, tendo pelo menos 260.000 pessoas morrido, metade das quais crianças com menos de cinco anos, segundo o Programa Alimentar Mundial.

A UNICEF (Fundo da ONU para a Infância) alertou esta semana para a má nutrição aguda de que sofrem 1,4 milhões de crianças na Nigéria, Somália, Sudão do Sul e no Iémen, sublinhando que podem morrer nos próximos meses.

Dos quatro alertas de fome, apenas o da Somália é causado pela seca. Os restantes são resultado de conflitos.

"A situação é terrível. Milhões de pessoas sobrevivem entre a má nutrição e morte, vulneráveis às doenças e surtos, obrigadas a matar o seus animais para comer e a comer os grãos que guardaram para semear no próximo ano", disse António Guterres.