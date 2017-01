Organização das marchas anti-Trump fala em dois milhões nas ruas

Hoje às 01:48, atualizado às 01:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de dois milhões de pessoas encheram no sábado as ruas dos Estados Unidos num protesto anti-Trump liderado pelas mulheres, um dia após a tomada de posse do novo Presidente.

No evento principal, a "Marcha das Mulheres sobre Washington", os organizadores afirmaram estimar a afluência em meio milhão, com grandes multidões a aderir a marchas semelhantes em todo o país - e mais dezenas de milhares a marchar por todo o mundo.

Não foi possível obter números independentes do protesto em Washington, já que a capital federal norte-americana não divulga contagens de multidões.

A operadora do metro WMATA disse ao diário The Washington Post que transportou um número recorde de 470 mil passageiros nas horas anteriores à marcha.

Mais de meio milhão de pessoas invadiu também as ruas de Los Angeles, numa das maiores concentrações de manifestantes que temem que os avanços quanto à igualdade de género, contraceção e aborto possam ser revertidos sob a presidência de Donald Trump.

O porta-voz da polícia de Los Angeles (LAPD), Andrew Neiman, disse que o seu departamento ainda está a calcular o total, mas acrescentou que é certamente superior ao de uma marcha pró-imigração que atraiu 500 mil pessoas em 2006.

Os organizadores da marcha de Los Angeles apontam para uma participação de 750.000 pessoas.

As entidades que convocaram o protesto em Nova Iorque indicaram igualmente uma afluência de meio milhão, tendo publicado na rede social Twitter: "É este o aspeto da democracia! Mais de 500.000 pessoas estão aqui na @womensmarch!".

O jornal Chicago Tribune noticiou que 150 mil pessoas se manifestaram na cidade, embora o número não tenha sido confirmado pela polícia.

E em Boston, a imprensa local citou a estimativa do gabinete do presidente da câmara, Marty Walsh, de entre 135 mil e 150 mil pessoas.

Outras grandes concentrações foram igualmente noticiadas em Miami, Denver, Seattle e Filadélfia, apenas algumas das dezenas de marchas semelhantes realizadas em todo o país.

Dezenas de milhares acorreram também às ruas de Londres, Paris e outras cidades europeias, em solidariedade com os manifestantes norte-americanos.