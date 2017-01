A última mensagem de Michele Obama na Casa Branca

Hoje às 12:45, atualizado às 14:10 Facebook

Na última mensagem publicada no Instagram, esta quinta-feira, ainda como primeira-dama dos EUA, Michelle Obama disse que o trabalho destes últimos oito anos foi o "orgulho de uma vida".

Na imagem, Michelle aparece, como em tantas outras vezes, ao lado de Barack Obama. Estão abraçados e a olhar em direção à torre do Monumento a Washington.

"Ter sido a vossa primeira-dama foi a maior honra da minha vida. Do fundo do meu coração, muito obrigado", escreveu numa publicação com mais de um milhão de gostos.

Na caixa de comentários, são inúmeras as mensagens de apoio a Michelle Obama. "O privilégio é nosso de te termos como nossa primeira-dama", escreveu uma das utilizadoras desta rede social.