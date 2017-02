Os "casos" que atrapalham as eleições presidenciais

Alfredo Maia Hoje às 22:38 Facebook

Três candidatos às presidenciais Francesas de abril/maio são acossados por escândalos e recebem tratamento muito desigual na comunicação social francesa.

Ao cabo de duas semanas, o candidato da Direita às presidenciais francesas, François Fillon, viu os "32 anos de ética irrepreensível" da sua vida política nas ruas da amargura, com direito a separadores especiais nos diários "Le Monde" e "Le Figaro" - "Affaire Fillon".

Já a rival da Extrema-direita, Marine Le Pen, e a Frente Nacional (FN) enfrentam acusações por fraudes, falsificação, assessores fictícios no Parlamento Europeu (PE) e subavaliação do património.

Numa carta aos franceses após duas semanas de revelações e um assédio intenso da Imprensa, Fillon queixa-se de "uma campanha mediática e política de uma violência sem precedentes".

Enquanto ele se afunda, cedendo terreno ao "independente" Emmanuel Macron, cujo movimento "Em Marcha" recruta eleitores no Centro-esquerda e na Direita, Le Pen mantém-se à frente nas sondagens, livre de idêntica severidade no escrutínio mediático.

Recapitulemos.

Fillon - A família e os negócios

Em oito anos, a mulher de Fillon, Penelope, recebeu mais de 800 mil euros brutos como assessora parlamentar nomeada pelo marido e pelo seu substituto. Não era ilegal, mas uma investigação judicial apura se foi emprego fictício usando dinheiros públicos, pois não terá exercido tais funções. Também recebeu uma indemnização de 45 mil por as ter cessado.

Penelope terá recebido mais 100 mil euros como conselheira literária, sem o ter praticado, da "Revue des Deux Mondes", pertença de um amigo de Fillon, que recomendou que fosse condecorado com a Legião de Honra.

Fillon deu também emprego aos dois filhos, "como advogados" no Senado, quando eram apenas estudantes. Um trabalhou na campanha presidencial de Nicolas Sarkozy; outro terá ajudado o pai a escrever um livro. Custaram cerca de 85 mil euros.

Paralelamente à atividade parlamentar, Fillon foi consultor de grandes empresas. Só a Axa pagou-lhe 200 mil euros entre meados de 2012 e meados de 2014 por "abrir portas em Bruxelas e Berlim" na discussão da diretiva dos seguros. Está também envolvido no uso indevido de dinheiro do Senado para retribuir assessores que não existiam.

Le Pen - O aparelho da Frente Nacional

Marine Le Pen tem o vencimento parcialmente retido para devolver ao PE 300 mil euros de salários de dois falsos assessores em Bruxelas - uma amiga e chefe de gabinete que não pôs lá os pés e um guarda-costas. Outros cinco eurodeputados da FN foram apanhados num esquema para pagar quadros do partido como se fossem assessores.

Todas as campanhas eleitorais da FN desde 2011 são investigadas por fraude com dinheiros públicos, fuga de capitais, falsificação de documentos e outras práticas, num esquema de sobrefaturação de trabalhos por empresas de pessoas próximas da líder. Há pelo menos três processos, um deles com acusação.

Na declaração de património, Marine terá subavaliado em dois terços os seus bens imobiliários. Há uma investigação em curso e ela corre o risco de ser condenada a três anos de prisão e multa de 45 mil euros e ficar dez anos sem poder ser eleita para qualquer cargo.

Macron - Meios do Ministério

Até demitir-se de ministro da Economia, em 30 de agosto de 2016, Emmanuel Macron teria gasto 80% do orçamento anual com custos de representação do Ministério. A verba, além de outros meios, teria sido usada para lançar a sua campanha, ainda era ministro, designadamente alargando o leque de convidados para banquetes a pessoas que poderiam ajudá-lo.