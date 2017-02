Pablo Iglesias reeleito e com controlo da direção do Podemos

Hoje às 17:13 Facebook

candidatura de Pablo Iglesias, que hoje foi reeleito secretário-geral do Podemos, assumiu o controlo da direção do partido, obtendo 37 dos 62 lugares do Conselho Cidadão, ficando Ínigo de Errejón com 23 e os Anticapilistas com dois.

A agência EFE afirma que "a vitória indiscutível do secretário-geral do Podemos tem tanta importância como a derrota de Ínigo Errejón", que após este congresso, fica "numa posição débil".

A nova direção do Podemos, cuja votação decorreu no Palácio Vistalegre, em Madrid, fica com 59,8% de conselheiros próximos de Iglesias e 37,1% de membros ligados a Errejón, sendo que, até aqui, as duas alas do Podemos estavam praticamente igualadas no Conselho Cidadão.

Neste órgão, que conta pela primeira vez com dois membros dos Anticapitalistas de Miguel Urban, entraram também hoje um militar (da equipa de Iglesias) e um ator (da lista de Errejon).

Reeleito com 89,03% dos votos, Pablo Iglesias sublinhou no seu discurso de vitória o "mandato unânime" de "unidade e humildade", considerando que o Podemos saiu hoje do congresso forte e unido.

Entre os primeiros dez lugares no Conselho Cidadão, refere a EFE, há apenas dois membros "errejonistas", designadamente o próprio Ínigo de Errejon e Rita Maestre, porta-voz da autarquia de Madrid, que ficou em 8.º lugar.

Quando foi finalizada a contagem e os resultados anunciados, os inscritos e simpatizantes do Podemos aplaudiram o abraço de Pablo Iglesias e Ínigo Errejón.

O projeto de Iglesias -- "Podemos para todas" -- também ganhou os documentos que se debateram no congresso: o secretário-geral ganhou com 56% o documento político, com 61,68% o sobre a igualdade, com 54,52% o organizativo e com 53,63% o ético.

Este foi um congresso muito participado, sendo que mais de 155 mil pessoas das cerca de 455 mil inscritas decidiram o futuro do partido com o seu voto.

Fundado por um grupo de intelectuais e professores universitários, em 2014, o Podemos vivia desde há alguns meses um impasse, com o seu líder, Pablo Iglesias, e o seu número dois, Inigo de Errejón, quase sem se falarem e a apresentarem programas de estratégia diferentes e listas separadas para a direção.

Antes do congresso, foram apresentados três programas a cerca de 455 mil militantes e simpatizantes do partido anti-austeridade, que se tornou a terceira força política de Espanha, depois do Partido Popular (PP, direita) e do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).