Papa condena o populismo em carta vista como anti-Trump

O papa Francisco escreve carta em que oferece o seu apoio aos movimentos e ativistas que lutam pela justiça social, pelos migrantes e pelo ambiente.

A carta, divulgada esta sexta-feira, deixa uma mensagem forte contra a tirania.

"Como cristã e pessoas de boa -fé, cabe-nos a nós. É uma responsabilidade profunda, porque algumas realidades do nosso tempo, se não são enfrentadas, são capazes de espoletar processos de desumanização que podem ser difíceis de reverter", escreve o Sumo Pontífice.

O "The Guardian" escreve que as afirmações podem ser vistas como um apoio claro à resistência contra o populismo e contra os movimentos políticos xenófobos. Na carta não é nomeado Donald Trump e afirma especificamente que as suas palavras não são direcionadas a nenhum político individual, mas quando foi lida na abertura de um encontro de movimentos populares, em Modesto, California, nos EUA, foi interpretada como se tivesse sido dirigida ao presidente norte-americano.

Francisco condenou ainda o crescimento de movimentos populistas e xenófobos em todo o mundo, dizendo, cita o "The Guardian", que são um "grave perigo para a humanidade". E criticou os líderes que se aproveitam do "medo, insegurança, disputas, e até a justificada indignação das pessoas, para atirar a responsabilidade por estes males para outros".

Não seria a primeira vez que o papa argentino aponta o dedo a Trump. Durante as presidenciais dos EUA, Francisco disse que a ideia de construir um muro para separar o México dos EUA não era cristã.