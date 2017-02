Hoje às 21:47 Facebook

Dois homens, pai e filho, morreram este sábado de manhã, num choque frontal entre os carros que conduziam, no Estado do Alabama, EUA.

Segundo as autoridades, o álcool terá sido um dos fatores a contribuir para a morte de Jeffrey Brasher (50 anos) e Austin Brasher (22 anos). Nenhum deles seguia com cinto de segurança colocado.

O acidente ocorreu cerca das 4.10 horas de sábado, numa estrada de Winfield, Alabama. O homem de 22 anos morreu no hospital e o pai faleceu no local do acidente.