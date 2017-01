Pai esfaqueia filha de dois anos em Valência

Hoje às 16:33, atualizado às 19:02 Facebook

Um homem esfaqueou a filha de dois anos, em Valência, em Espanha. A mãe da criança pertence à ETA e está a cumprir pena de prisão. A menina está hospitalizada e corre perigo de vida.

Um homem, de nacionalidade grega e origem etíope, entrou, no último domingo, todo ensanguentado na esquadra de Benifaió, Valência, onde declarou repetidamente às autoridades: "Eu matei a minha filha".

De acordo com a Comunicação Social espanhola, os agentes dirigiram-se de imediato para a habitação e encontraram uma menina de dois anos coberta de sangue.

O indivíduo esfaqueou a filha no peito, nas costas e na mão. A criança foi transportada para o hospital e, ao fim de quatro horas, os médicos conseguiram estabilizar os sinais vitais. O seu estado é muito crítico.

Segundo afirmou um familiar da menina ao jornal "Las Provincias", o ataque pode ter sido desencadeado devido a desavenças relacionadas com a custódia da criança.

A menina vivia com a mãe, Sara Majarenas Ibarreta, na prisão e o homem tinha ido buscá-la, na última sexta-feira, com o objetivo de passar o fim de semana com a filha fora dos muros da cadeia.

Ibarreta, membro da ETA, está a cumprir, desde fevereiro de 2005, uma pena de 13 anos e 10 meses, depois de ter planeado ataques contra um polícia, um coronel médico e o chefe do Corpo Nacional da Polícia de Mislata, em Valência.