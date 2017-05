Ontem às 22:22 Facebook

Um homem norte-americano, que se tornou popular no Youtube por fazer partidas a dois dos cinco filhos, juntamente com a mulher, perdeu, temporariamente, a custódia das crianças para a mãe.

Um tribunal do Estado norte-americano de Maryland considerou que os menores estavam a ser submetidos a brincadeiras "cruéis", com o único objetivo de gerar conteúdo para o canal de Youtube gerido por Mike e Heather Martin, o DaddyOFive, noticiou, esta quarta-feira, a BBC.

Agora, a mãe das crianças, Rose Hall - que, em outubro, tinha pedido a custódia dos filhos por considerar que estavam a sofrer em prol do sucesso do pai e da madrasta - tem a custódia temporária de Cody (9 anos) e Emma (11). "Foi de partir o coração, foi muito perturbador ver os meus filhos serem abusados", disse, acrescentando que as crianças "voltaram agora a ser brincalhonas como eram antes".

Nos vídeos, entretanto apagados pelo casal, as crianças eram submetidas a agressões verbais e desafiadas a agredirem-se fisicamente uma à outra.

Numa das publicações com mais visualizações, os Martin deram a Cody a notícia falsa de que iria ser adotado por outra família. Num outro vídeo, o rapaz surge em lágrimas depois de ser repreendido por ter o quarto coberto de tinta, lá colocada pelo casal.

Com o aumento da popularidade do canal, que chegou a alcançar os 750 mil subscritores, foram surgindo críticas e denúncias de maus tratos, sempre negadas pelo casal, que, há dias, acabou por publicar um pedido de desculpas na rede social.

Heather Martin defendeu, em abril, no programa televisivo "Good Morning America", que, "na maior parte das vezes, os miúdos sabiam o que se ia passar e estava tudo planeado".