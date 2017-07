Hoje às 17:21, atualizado às 17:26 Facebook

Um homem que sofre de atrofia muscular há mais de 60 anos acompanhou a filha na cerimónia de graduação, na Universidade do Piauí, Brasil. O momento inspirador, captado em vídeo pelos presentes, foi divulgado na semana passada.

Rosany Caetano, que concluiu o curso de Direito, na Universidade Federal do Piauí, em abril deste ano, compareceu na cerimónia de graduação acompanhada pelos pais. Alexandre José da Silva, que utiliza as mãos para se mover, emocionou os presentes ao deslocar-se ao lado da filha.

O vídeo mostra Rosany de mãos dadas com a mãe, Maria, de 68 anos. Ao seu lado, o pai desloca-se usando pedaços de madeira. Da plateia, é possível ouvir-se aplausos, gritos de apoio e até vuvuzelas.

Rosany, que é o primeiro membro da família a obter um diploma universitário, falou do apoio dos pais. "Eles foram a minha inspiração durante os cinco anos de faculdade", explicou.

Longe de casa, uma pequena quinta em Landri Sales, no nordeste do país, a estudante teve de trabalhar em "part-time", fazendo limpezas ou servindo às mesas.

"Os meus pais ajudaram tanto quanto puderem. No que faltou em dinheiro, eles compensaram com amor, motivação e um exemplo fantástico de como viveram as suas vidas. Eles incutiram em mim determinação para ser bem-sucedida e espírito de luta para não desistir", explicou.

A graduação da filha de deixou o homem de 79 anos, "seu herói", orgulhoso. "Só queria coisas boas para a minha filha. Foi um sonho tornado realidade", afirmou.

O agricultor deixou de andar com apenas 15 anos, devido a problemas de coluna que, por falta de diagnóstico, acabaram por resultar em danos irreversíveis.

A filha, agora licenciada, pretende ajudar a melhorar a vida dos pais. "O meu sonho é comprar uma cadeira de rodas elétrica para o meu pai. Sempre andou assim e ainda consegue equilibrar-se, mas está cada vez mais cansado e precisa de descansar", confidenciou.