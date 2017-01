Pais partilham luta do filho de 4 anos contra o cancro

Hoje às 21:23 Facebook

Os pais de um menino de quatro anos decidiram criar uma página de Facebook para partilhar a batalha que o filho trava contra o cancro. O objetivo é ajudar outras famílias que vivem a mesma situação.

Santiago, de 4 anos, vive no México e desde o início do ano que trava uma luta contra um neuroblastoma nas glândulas suprarrenais.

Os pais decidiram criar uma página no Facebook chamada "Un Héroe de Vida" (Um Herói da Vida) com o objetivo de contar a história do filho e sensibilizar os utilizadores da rede social sobre o cancro infantil.

Na página é possível ver o quotidiano da criança desde o primeiro ciclo de quimioterapia até o momento em que rapou o cabelo, assim como algumas informações sobre a doença e a terapêutica especializada.

De acordo com a imprensa mexicana, Santiago tornou-se, em pouco tempo, um exemplo de luta e de superação. Num dos vídeos, o "super-herói" que nunca perde o sorriso disse que a doença se meteu com a criança errada.