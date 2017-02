Palestinianos dizem que Abbas se encontrou com chefe da CIA

Hoje às 14:57 Facebook

Dois altos responsáveis palestinianos afirmaram esta quarta-feira que o chefe dos serviços secretos externos norte-americanos (CIA), Mike Pompeo, se reuniu secretamente na terça-feira, na Cisjordânia, com Mahmud Abbas, o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana.

A confirmar-se, esta teria sido a primeira reunião de alto nível entre o líder palestiniano e um responsável da nova administração de Donald Trump.

Também teria ocorrido um dia antes do encontro entre o Presidente norte-americano e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, marcado para hoje em Washington.

Os responsáveis palestinianos disseram que o encontro de Abbas com Pompeo se realizou no quartel-general do presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, em Ramallah.

As mesmas fontes solicitaram anonimato porque não estavam autorizadas a falar à imprensa sobre o encontro, que não foi anunciado aos jornalistas.

O encontro foi descrito pelas fontes como "positivo e caloroso".

Os responsáveis palestinianos têm expressado a sua preocupação quanto à possibilidade de virem a ser ignorados pela administração Trump, considerada abertamente pró-Israel.

Washington escusou-se a comentar as afirmações dos palestinianos sobre o encontro com Pompeo.