Papa reza para que Trump se "preocupe com os pobres"

Hoje às 19:22, atualizado às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O papa Francisco afirmou, esta sexta-feira, rezar para que as decisões do Presidente norte-americano, Donald Trump, "sejam guiadas pelos ricos valores espirituais e éticos" do povo americano e com "preocupação com os pobres".

"Rezo para que as suas decisões sejam guiadas pelos ricos valores espirituais e éticos que modelaram a história do povo americano e pelo compromisso da sua nação pelo progresso da dignidade humana e liberdade em todo o mundo", escreveu o papa numa mensagem para Trump.

"Sob a sua presidência, que a estatura (internacional) da América continue a ser medida, antes de mais, pela sua preocupação com os pobres, os rejeitados e aqueles que precisam", acrescentou.

O papa afirmou também rezar para que Deus dê "sabedoria e força" a Trump no exercício das funções presidenciais. Donald Trump tomou hoje posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos, após ter prestado juramento às 12 horas locais (17 horas em Lisboa), sucedendo no cargo a Barack Obama.

Trump prestou juramento sobre duas Bíblias - a sua, oferecida pela sua mãe, e a que o ex-Presidente Abraham Lincoln usou na sua posse, há 150 anos - seguradas pela sua mulher, Melania, e rodeado pelos seus cinco filhos.

O juramento de Trump foi conduzido pelo juiz John Roberts, presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

Minutos antes, às 11.55 horas locais (16.55 horas em Lisboa), Mike Pence prestou juramento como vice-presidente dos Estados Unidos.