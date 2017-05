Para já participação nas eleições em França está igual à da primeira volta

Hoje às 12:00, atualizado às 12:03 Facebook

A participação na segunda volta das presidenciais francesas era de 28,23% ao meio-dia deste domingo, um nível quase idêntico ao da primeira volta à mesma hora, de 28,54%.

A participação de hoje é no entanto inferior à da segunda volta das últimas presidenciais, em 2012, que ao meio dia atingia já os 30,66%, anunciou o ministério do Interior.

Entre as 08:00 e as 19:00 (07:00 e 18:00 em Lisboa), 47,5 milhões de eleitores são hoje chamados a votar em 66.546 assembleias de voto em todo o território francês. Em algumas grandes cidades, as urnas ficam abertas até às 20:00 (19:00 em Lisboa).

Depois de uma campanha intensa e de uma primeira volta marcada pela exclusão dos partidos que tradicionalmente partilharam o poder nas últimas cinco décadas - republicano e socialista -, a eleição vai decidir-se entre os dois candidatos que se assumem como antissistema, mas que têm visões completamente diferentes sobre o futuro de França e da Europa.

Os primeiros resultados parciais e as projeções de voto começam a ser divulgados às 20:00 (19:00 em Portugal Continental).

A campanha de Emmanuel Macron anunciou que, se o centrista vencer a eleição, a festa -- e o discurso -- de vitória vai ser na Esplanada do Louvre, em Paris.

Já Marine Le Pen, se vencer, pretende festejar no Chalet du Lac, um antigo pavilhão de caça usado pelo imperador Napoleão III no leste de Paris.

O Presidente francês eleito tomará posse até 14 de maio, data em que termina o mandato de François Hollande.