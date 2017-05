Paris leiloa "cadeados do amor" para ajudar refugiados

Hoje às 16:38 Facebook

Paris vai leiloar este sábado os "cadeados do amor" colocados nas pontes da cidade por apaixonados. Todo o dinheiro angariado vai reverter para organizações de auxílio a refugiados.

É uma tradição de origem desconhecida, mas muito apreciada: colocar cadeado numa ponte parisiense para jurar amor eterno. É um fenómeno popular na "Cidade das Luzes", que vai agora leiloar mais de meia tonelada de cadeados.

A capital francesa estima que se angariem entre 150 mil e 200 mil euros com os 165 lotes em leilão, que vão reverter para organizações que auxiliam refugiados.

Os objetos leiloados decoravam a Pont des Arts, uma ponte pedonal que atravessa o rio Sena. Em 2014, uma parte do gradeamento com quase 700 quilogramas caiu, não provocando qualquer vítima. Foi, no entanto, considerado que o peso adicional ameaçava fazer colapsar a estrutura, pelo que as autoridades parisienses ordenaram a remoção dos cadeados.

O leilão está a ser organizado pelo Crédit Municipal de Paris, um banco local público, que gere empréstimos e financiamento para ajudar cidadãos carenciados. As angariações vão reverter para Emmaüs Solidarité, l'Arméé du Salut e Solipam, três organizações sem fins lucrativos.

O catálogo está disponível no site e é possível fazer ofertas online.