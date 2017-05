Parlamento defende saída de Franco do Vale dos Caídos

EMANUEL CARNEIRO Hoje às 09:00 Facebook

O Parlamento espanhol aprovou uma iniciativa do PSOE que "exige" a retirada urgente dos restos mortais do antigo ditador do Vale dos Caídos

Morreu há quase 42 anos, mas continua a assombrar a realidade espanhola. Tanto que o Parlamento aprovou esta quinta-feira uma iniciativa do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) que "exige" ao Governo de Mariano Rajoy, de Direita, que retire com "urgência" os restos mortais do antigo ditador Francisco Franco do Vale dos Caídos, onde o general mandou construir uma basílica católica como homenagem a apoiantes do seu regime que morreram durante a Guerra Civil.

Está lá sepultado, ao lado de cerca de 30 mil combatentes nacionalistas. E de republicanos cujas famílias assinaram declarações de arrependimento. Perversamente, o monumento foi erguido com recurso a trabalho forçado de prisioneiros políticos.

A decisão desta quinta-feira surge na sequência de uma luta antiga, que remonta aos governos do socialista José Luis Zapatero - que promulgou a Lei da Memória Histórica há dez anos -, e inclui, também, o desejo da remoção daquele local dos restos mortais de José Antonio Primo de Rivera, fundador da Falange Espanhola e precursor do fascismo espanhol.

A iniciativa, que não tem força de lei nem é vinculativa para o Executivo, tem como objetivo que o memorial ao regime franquista se transforme num espaço para a cultura da reconciliação, a memória coletiva democrática e a dignificação e reconhecimento das vítimas da Guerra Civil - que, entre 1936 e 1939, causou cerca de meio milhão de mortos - e da ditadura.

Na verdade, muita da vontade da proposta do PSOE radica na intenção de que o Vale dos Caídos, situado a 40 quilómetros da capital espanhola, Madrid, deixe de ser um local de veneração a Francisco Franco Bahamonde, ditador que governou Espanha de 1938 a 1975.

No entanto, o projeto de lei contempla outras medidas, nomeadamente a identificação das infraestruturas e obras levadas a cabo com recurso ao trabalho forçado de prisioneiros políticos do franquismo e a criação de uma base de dados de ADN para identificação dos desaparecidos.

A proposta dos socialistas foi aprovada por todas as forças partidárias, exceto o Partido Popular, de Rajoy, e os independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha, que optaram pela abstenção.

Mas a polémica em torno do Vale dos Caídos não se resume a questões histórico-políticas. Segundo dados governamentais, o défice acumulado do monumento ascende a 2,3 milhões de euros nos últimos três anos. São os dados disponíveis mais completos, já que a fundação que gere o espaço continua sem publicar a contabilidade no Portal da Transparência, como a legislação obriga.

Assim, continua sem saber-se exatamente os valores arrecadados pelas entradas e alojamento no recinto, bem como permanecem incógnitas as diversas fontes de financiamento, incluindo os investimentos e as doações.