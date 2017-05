Passageiro tentou abrir porta de avião durante voo na Florida

Hoje às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião da Air Canada fez na segunda-feira uma aterragem de emergência no aeroporto de Orlando (Florida) depois de um passageiro ter tentado abrir uma porta de saída da cabine em pleno voo.

Segundo foi revelado esta quarta-feira em Miami, pelas autoridades locais, o incidente ocorreu na ligação entre a Jamaica e o Canadá e teve como protagonista o canadiano Brandon Michael Courneyea, de 34 anos.

O homem terá dado sinais de grande agitação quando o avião atravessou uma zona de alguma turbulência, mostrando-se agressivo com outros passageiros e com a tripulação, a quem, segundo relatos feitos ao jornal americano "Sun Sentinel", atirou copos com café.

Ignorando o sinal de "apertar cintos de segurança", o homem tentou abrir a porta da frente da cabine, ao mesmo tempo que gritava que "basta uma pessoa para deitar abaixo um avião".

Brandon Michael Courneyea acabou manietado pela tripulação, com a ajuda de outros passageiros, e foi detido pelas autoridades americanas quando o avião aterrou em Orlando.