Partidos pela saída da União Europeia e uma Flandres independente

Os partidos Vlaams Belang e Nova Aliança Flamenga encarnam a Extrema-Direita de um país dividido.

Previsivelmente, após os atentados terroristas que fizeram, a 22 de março do ano passado, 32 mortos e 340 feridos em Bruxelas, às mãos do autoproclamado Estado Islâmico, a Extrema-Direita belga aproveitou para capitalizar o choque. E as duas instituições mais representativas daquela ala - Vlaams Belang e Nova Aliança Flamenga - fizeram questão de reforçar as respetivas teorias sobre o que acham que deve ser o futuro do país.

Tom van Grieken, presidente do Vlaams Belang (O Interesse Flamengo), contextualiza: "Nunca estivemos no poder, mas nunca tínhamos tido tanta influência. Há dez anos, o debate era de centro, centro-esquerda; agora, é de centro-direita". Não por acaso, as sondagens têm indicado uma forte recuperação do partido radical desde março. "Os patriotas estão a aumentar em toda a Europa", acrescenta o político de Antuérpia, onde nasceu há 30 anos.

Aliás, a cidade é bastião do Vlaams Belang e da Nova Aliança Flamenga. E se há local onde a ideia de que a imigração está relacionada com o terrorismo e de que os movimentos migratórios não são necessariamente positivos para a economia, esse é mesmo Antuérpia.

Van Grieken quer mais Polícia nas ruas, maior coordenação entre os serviços de segurança do país e o controlo das fronteiras belgas e advoga a saída da Bélgica da União Europeia caso esta não sofra uma profunda reforma. "A União Europeia é um casamento forçado e esses nunca são felizes."

Três motes guiam-no: soberania, liberdade e identidade.

Marroquinos são "problema"

Já Bart de Wever está no Executivo, porque o partido conservador a que preside, a Nova Aliança Flamenga, já há anos que herdou parte significativa do eleitorado mais radical, o que o habilitou a integrar a coligação governativa.

Como Van Grieken, quer a independência da Flandres, travar a imigração e apostar na segurança. Os atentados e a crise dos refugiados renovaram-lhe as intenções. "Em Bruxelas, os tribunais têm uma visão otimista da natureza humana", critica.

Aos 46 anos, formado em História pela Universidade de Lovaina, De Wever é, a exemplo do holandês Geert Wilders, pouco fã dos marroquinos.

Os eleitores da Nova Aliança Flamenga também. "Os outros partidos não aceitam que há situações negativas com a chegada de marroquinos. É assim há décadas."

Para levar a perspetiva política avante, De Wever, presidente da Câmara de Antuérpia, enfrenta um país atípico. Espartilhada em duas grandes regiões - Flandres e Valónia, que, por sua vez, incluem cinco províncias cada - e o espaço exclusivo que é Bruxelas, a nação tem o Flamengo, o Francês e o Alemão como línguas.

A independência é sobretudo desejada pelos nacionalistas flamengos essencialmente porque a Flandres é mais rica do que a Valónia. Por isso, sobre as contínuas crises políticas pairam amiúde as ambições separatistas do norte.

Para o quadro ficar ainda um pouco mais caótico, têm sido preciosas as contribuições de figuras próximas de Bart de Wever. Jan Jambon, após ter sido tornada pública a sua participação numa conferência de uma organização ligada a antigos membros das SS, em 2001, veio afirmar que "as pessoas tinham as suas razões" para colaborar com o regime nazi.

Por seu lado, Theo Francken participou na festa do 90.º aniversário do fundador de uma milícia de Extrema-Direita