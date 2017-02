Pelo menos 10 mortos e 60 feridos em ataque a manifestação no Paquistão

Hoje às 15:14 Facebook

Dez pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas depois de uma bomba explodir durante um protesto de farmacêuticos na cidade de Lahore, no leste do Paquistão.

Fonte da polícia disse à agência de notícias Associated Press (AP) que a explosão ocorreu quando um homem com uma bicicleta foi embater com uma manifestação de centenas de farmacêuticos que protestavam contra as novas emendas à legislação que regula a venda de medicamentos.

Uma fação do movimento extremista muçulmano Talibã já reivindicou o ataque.

A fonte policial acrescentou que dois oficiais superiores da corporação, incluindo um ex-chefe de contra terrorismo, estavam entre as vítimas mortais.