Mais de 50 feridos em acidente de comboio em Barcelona

Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, na sequência de um acidente ferroviário, em Barcelona, Espanha.

Não há indicação de cidadãos portugueses entre as vítimas

O acidente ocorreu na estação ferroviária de Francia esta sexta-feira às 07.15 horas (08.15 horas em Portugal continental) quando um comboio proveniente de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) embateu nas proteções terminais da linha, no interior da estação. Aparentemente um problema no freio impediu a paragem do veículo, disse à agência EFE a Direção Geral de Proteção Civil. A Renfe (entidade que regula a rede ferroviária espanhola) está a investigar as causas do sinistro.

O acidente ferroviário fez 54 feridos, entre os quais um em estado considerado grave, mas que "não corre perigo de vida", disse o Sistema de Emergências Médicas (SEM).

O passageiro que se encontra em estado grave foi transportado para o hospital Clínic. Outros 19 apresentam ferimentos "menos graves", entre os quais o maquinista do comboio, e 34 sofreram "lesões ligeiras".

Os serviços de emergência transportaram os feridos para os hospitais Del Mar, Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron e Sagrat Cor, assim como para os centros de assistência médica de Manso, Sant Martí e Perecamps.

Fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas disse à Lusa que não há, por enquanto, indicação de cidadãos portugueses entre as vítimas, mas que a situação continua a ser acompanhada.

O governo da Catalunha ativou o plano de alerta da Proteção Civil da Catalunha específico para situações de emergência em transportes ferroviários.

Vários passageiros a bordo com comboio partilharam imagens do acidente e do aparato no interior da estação, nas redes sociais.

O acidente não afetou o movimento dos comboios nas restantes linhas da estação, segundo fontes da Renfe.

O presidente da Generalitat, Carles Puigdmont, e outros membros do governo autónomo da Catalunha deslocaram-se à estação.

As autoridades policiais (Mossos d'Esquadra) da Divisão de Transportes encontram-se a investigar as causas do acidente.