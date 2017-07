Pelo menos oito mortos em colapso de prédio na Nigéria

Hoje às 14:23, atualizado às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência do colapso de um prédio residencial de quatro andares na maior cidade da Nigéria, Lagos.

As autoridades nigerianas informaram igualmente que pelo menos 15 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do prédio, que colapsou na terça-feira à tarde.

Funcionários governamentais não disponibilizaram até ao momento informações sobre as causas da queda do prédio, localizado num bairro pobre de Lagos, cidade com cerca de 21 milhões de habitantes.

Os trabalhos de resgate na zona do prédio continuavam hoje de manhã, segundo noticiou a agência norte-americana Associated Press (AP), que também indicou que não existe confirmação até ao momento sobre o número exato de pessoas que moravam naquele edifício.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Centenas de pessoas concentraram-se hoje junto da zona do edifício onde estão diversos elementos das equipas de resgate, apoiados por maquinaria pesada para remover os escombros.

O colapso de edifícios é algo muito frequente nos países da África Ocidental e é uma situação que está normalmente associada a negócios marcados pela corrupção e que envolvem materiais de construção de má qualidade.