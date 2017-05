"Penso que Putin paga a Trump", disse líder republicano em 2016

JN Hoje às 00:52, atualizado às 00:53 Facebook

Uma conversa do líder republicano na Câmara dos Representantes, nos EUA, com outros membros do partido, em 2016, foi revelada pelo "The Washington Post".

O jornal norte-americano transcreveu esta quarta-feira a gravação de uma conversa de Kevin McCarthy em 15 de junho de 2016, um mês antes da nomeação de Donald Trump como candidato do partido à Casa Branca.

"Existem duas pessoas a quem eu acho que Putin paga: Rohrabacher e Trump", declara o líder republicano na Câmara dos Representantes a outros membros do partido. Rohrabacher é Dana Rohrabacher, conhecido por ser defensor da Rússia e do seu presidente, Vladimir Putin.

Na gravação revelada pelo "The Washington Post" também está Paul Ryan, líder da Câmara dos Representantes, que interrompe a conversa para pedir segredo aos intervenientes.

Esta conversa ocorreu numa altura em que o jornal norte-americano divulgou que os russos teriam entrado na rede informática do partido Democrata, tendo Kevin McCarthy afirmado que acreditava. Alguns riram, mas o líder republicano declarou que estava a falar a sério: "Juro por Deus".

Paul Ryan voltou a pedir para que a conversa não fosse revelada. "Não há fugas. Isto é como sabemos que somos uma verdadeira família aqui", afirmou.