Pentágono tem um mês para fazer plano contra o Estado Islâmico

O departamento norte-americano de Defesa tem um mês para apresentar um plano estratégico para derrotar o grupo extremista Estado Islâmico, decidiu o presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump assinou este sábado uma ordem executiva dando instruções ao Pentágono para que apresente, até ao final de fevereiro, uma estratégia para derrubar "o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Por outras palavras, o Estado Islâmico".

"Creio que vai ser um sucesso", disse Donald Trump aos jornalistas a propósito da decisão.

Na sexta-feira, Donald Trump assinou no Pentágono um decreto para "reconstruir" as Forças Armadas do país, que são as maiores do mundo.

"Vou assinar um decreto para iniciar uma grande reconstrução das Forças Armadas dos Estados Unidos, para desenvolver um plano para novas aeronaves, navios, novos recursos e novas ferramentas para os nossos homens e mulheres de uniforme", disse, depois da cerimónia de tomada de posse do novo secretário da Defesa, o general na reforma James Mattis.