Pescador morto por jacaré em Angola

Um pescador foi morto por um jacaré no município do Cubal, província de Benguela, no litoral sul de Angola.

O incidente, ocorrido na terça-feira, foi divulgado por um familiar da vítima, de 32 anos, atacado pelo jacaré quando se encontrava a pescar no rio Bongo, afluente do rio Cubal da Hanha, comuna de Yambala.

Segundo Adelino Segunda, o seu sobrinho ficou sem um pé, na luta com o jacaré, tendo a sua morte sido causada por uma hemorragia, devido à falta de assistência imediata.

Com este incidente, 13 pessoas já morreram, desde 2016, vítimas de ataques de jacarés naquela localidade, informou a agência noticiosa angolana, Angop.