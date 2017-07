Hoje às 18:37, atualizado às 18:38 Facebook

Um piloto foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Ataturk, na Turquia, após granizo, do tamanho de bolas de golfe, danificar o vidro do cockpit. Alexander Akopov aterrou a aeronave "completamente às cegas", pondo 127 pessoas em segurança, na passada quinta-feira.

Aconteceu dez minutos após a descolagem. A cerca de 1300 metros de altitude, o avião foi atingido por uma tempestade de granizo, que partiu as janelas do cockpit e danificou o sistema de auto piloto.

A bordo da aeronave seguiam 121 passageiros e seis membros da tripulação, que Alexander Akopov conseguiu pôr em segurança.

Com o avião "gravemente danificado", o piloto foi autorizado a tentar aterrar no aeroporto de Ataturk. Foi de imediato preparada uma resposta de emergência de grande escala, com ambulâncias e equipamento contra incêndios, caso o avião se despenhasse.

Imagens captadas dentro e fora do avião mostram os momentos que se viveram segundos antes da aterragem.

O piloto, que trabalha para a companhia aérea turca AtlasGlobal, recebeu uma distinção que premeia os atos de coragem por parte da Ucrânia, seu país natal. Foi o próprio presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que o contactou para o congratular.

Alexander Akopov, que já pilota há trinta anos, celebrou o acontecimento como um "segundo nascimento", escreve o jornal "Daily Mail".

O Airbus A320 seguia de Instambul com destino ao aeroporto de Ercan, no norte do Chipre. Há cerca de dez dias que Istambul registou chuvas e ventos fortes, que provocaram a inundação de ruas e estações de metro.