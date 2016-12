Piratas informáticos russos acederam à rede elétrica dos EUA

Hoje às 10:33 Facebook

Piratas informáticos alegadamente ligados ao Governo russo acederam à rede elétrica dos Estados Unidos sem, no entanto, terem provocado interrupções no fornecimento de energia.

A informação é avançada este sábado pelo jornal "The Washtington Post".

O jornal cita funcionários governamentais norte-americanos, não identificados, que afirmam que o alvo do ataque informático foi uma das empresas de fornecimento de eletricidade do estado do Vermont.

"O acesso pode ter tido como objetivo a interrupção do serviço [que não chegaram a provocar] ou provar até que ponto os russos conseguem entrar na rede", escreve o "The Washington Post", citando as mesmas fontes.

Os Estados Unidos têm acusado o Governo russo de estar por trás de ataques informáticos ao Partido Democrata durante a campanha para as presidenciais norte-americanas de novembro com o objetivo de favorecer o candidato republicano, Donald Trump, que venceu as eleições.

Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que termina o mandato em janeiro, decretou sanções económicas à Rússia por causa dessa alegada tentativa de ingerência nas eleições e determinou a expulsão de 35 diplomatas russos do país.

A empresa pública Burlington Electric, com sede em Burlington, a maior cidade do estado do Vermont, admitiu entretanto o ataque, mas diz que os piratas informáticos não chegaram a aceder à rede.

A Burlington Electric diz, num comunicado, que as empresas de fornecimento de energia norte-americanas foram alertadas pelo Departamento de Segurança Nacional dos EUA para um código de um "software" malicioso que foi detetado num computador portátil da empresa que "não estava ligado à rede" da companhia. O computador foi isolado e as autoridades federais foram alertadas, segundo o mesmo comunicado.