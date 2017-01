Polícia abate jiadistas do Estado Islâmico munidos com explosivos

Hoje às 15:46, atualizado às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia da Arábia Saudita abateu a tiro dois homens suspeitos de estarem a preparar um atentado em Riade, a capital do país, este sábado.

O momento da operação policial no norte da cidade foi registado por um testemunha, que filmou a ação com um telemóvel. Nas imagens, veem-se dois homens armados a aproximarem-se de um carro policial e a serem abatidos por um outro homem, um agente das autoridades, munido com uma arma de mão.

Segundo o ministério do Interior saudita, a polícia conseguiu cercar os suspeitos numa casa, mas os homens não se renderam e investiram contra as autoridades com armas e vestidos com coletes de explosivos. A polícia ripostou a tiro, acabando por matar os dois homens.

Os dois coletes de explosivos estavam "prontos a ser ativados", revelou ainda o governo saudita.