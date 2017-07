Agente da polícia brasileira faz furor na Net com fotos em biquíni

Hoje às 01:06, atualizado às 01:07 Facebook

Uma polícia brasileira tem vindo a receber declarações de amor e pedidos de casamento sucessivos, após divulgar fotografias suas em biquíni nas redes sociais. Tem quase 70 mil seguidores.

Mari Ag sonhava ser polícia desde criança. Acabou por integrar a polícia rodoviária federal no Rio de Janeiro em 2012. Desde o início deste ano, a agente de 30 anos tem vindo a conquistar a internet com as fotografias que publica nas redes sociais.

"Sim, sou polícia. Sim, sou mulher. Amo viajar, tiro foto de biquíni e não vejo nada de inadequado em postá-las no meu perfil no Instagram. São registos pessoais da minha vida em momentos de trabalho e lazer. É para isso que servem as redes sociais, certo?", explicou à edição brasileira da revista "Marie Claire".