Polícia detém sete suspeitos de planearem ataques no Natal

A polícia australiana anunciou a detenção de sete suspeitos de estarem a planear uma série de ataques com bombas em Melbourne no dia de Natal.

O chefe da polícia do estado de Vitória, o comissário Graham Ashton, disse sexta-feira (ainda quinta-feira em Portugal continental) que os sete suspeitos inspiraram-se no grupo extremista Estado Islâmico e estavam a planear ataques na estação ferroviária de Flinders Street, na Praça da Federação e na catedral de São Paulo, em Melbourne.

Graham Ashton explicou que a polícia estava a seguir os suspeitos há algum tempo e que se preparavam para usar explosivos e outras armas.

"Estas duas últimas semanas (...) realizámos um inquérito criminal sobre a formação do que acreditamos ter sido uma conspiração terrorista", disse Graham Ashton.

Segundo o comissário, dos sete detidos, cinco permanecem retidos. Destes cinco, com cerca de 20 anos de idade, quatro nasceram na Austrália e são de famílias originárias do Líbano e o quinto é um cidadão australiano nascido no Egito.

"Achamos que se auto radicalizaram, mas inspirados pelo grupo extremista Estado Islâmico", acrescentou o comissário.

A polícia considerou que conseguiu neutralizar a ameaça. A operação, que incluiu várias rusgas, envolveu 400 elementos das forças de segurança.