Polícia parou camião com botijas de gás a circular em contramão em Barcelona

A polícia espanhola deteve, esta terça-feira, um condutor de um camião carregado com botijas de gás, que seguia a alta velocidade em contramão, embatendo contra algumas viaturas, numa autoestrada, perto de Barcelona.

A polícia está a investigar as circunstâncias e as motivações do condutor, que tentou entrar em sentido contrário na Ronda Litoral de Barcelona, uma via marginal que contorna a cidade e passa em frente às praias da cidade.

De acordo com vários jornais espanhóis, o condutor é um cidadão de nacionalidade sueca, identificado como Joakim Robin Berggren.

A agência de notícias EFE diz que o homem roubou o camião numa rua de Barcelona e começou a conduzir de forma desgovernada pela autoestrada. Durante os 11 quilómetros que durou a fuga, deixou cair várias botijas pelo caminho e embateu contra algumas viaturas, provocando ferimentos ligeiros numa mulher.

As unidades dos Mossos d'Esquadra e da Guarda Urbana de Barcelona (polícia municipal) deram ordem ao condutor para que este parasse, mas tiveram de efetuar vários disparos até finalmente deter a marcha do camião. O condutor sair ileso da viatura.

Juan Ignacio Zoido, Ministro do Interior de Espanha, confirmou, no Twitter, que o "condutor do camião tinha sido detido" e "que apresentava antecedentes psiquiátricos", rejeitando a hipótese de se tratar de qualquer atentado terrorista.

A zona das praias de Barcelona, mesmo ao lado da Ronda Litoral, tem muito movimento de pessoas habitualmente - turistas e habitantes locais em atividades desportivas.