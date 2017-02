Polícia já interrogou condutor que invadiu zona pedonal em Heidelberg

Hoje às 19:38, atualizado às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O condutor do veículo que invadiu, no sábado, uma zona pedonal na cidade de Heidelberg, na Alemanha, matando uma pessoa e ferindo outras duas, foi interrogado pela polícia, mas remeteu-se ao silêncio.

O cidadão alemão de 35 anos, que ficou ferido depois de ser atingido a tiro da polícia quanto tentava escapar do local do incidente na posse de uma arma branca, foi operado e encontra-se hospitalizado.

Segundo a polícia local e o Ministério Público, o suspeito foi interrogado este domingo, pela primeira vez, depois de ter recuperado da anestesia da intervenção cirúrgica.

Mas, de acordo com as mesmas fontes, o homem não explicou os motivos que desencadearam as suas ações. "As suas motivações permanecem desconhecidas", indicaram as fontes, acrescentando que ainda está por determinar se o homem pode ser considerado responsável criminalmente.

Informações divulgadas pela imprensa alemã indicavam que o homem poderia sofrer de perturbações psiquiátricas. "Nesta fase do inquérito, não há nenhuma indicação de antecedentes terroristas ou extremistas", afirmaram as autoridades.

O nome do suspeito não foi divulgado, mas foi indicado que se trata de um estudante de 35 anos, sem antecedentes criminais.

De acordo com as autoridades, o suspeito vive na área de Heidelberg e teria alugado há cerca de duas semanas o carro envolvido no incidente.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu sábado às 16 horas (15 horas em Portugal continental) quando o homem desviou o carro em direção a um grupo de pessoas que se encontrava junto a uma padaria, na praça Bismarck, à entrada do centro histórico de Heidelberg e muito frequentada aos fins de semana. Uma das três pessoas atropeladas morreu.

A vítima mortal é um alemão de 73 anos. As outras pessoas, que ficaram ligeiramente feridas, são um austríaco de 31 anos e uma mulher da Bósnia-Herzegovina de 29 anos, que foram assistidos no local.

Em dezembro último, um requerente de asilo tunisino, Anis Amri, lançou um camião sobre a multidão num mercado de Natal em Berlim, matando 12 pessoas e ferindo outras 49.