Suspeito do ataque ao Louvre será egípcio

O suspeito da tentativa do ataque desta sexta-feira, no Louvre, terá chegado a França a 26 de janeiro, vindo do Dubai, onde terá pedido visto de turismo de forma a poder entrar na zona Schengen.

As buscas ao telemóvel do suspeito, encontrado na sua mochila, levam as autoridades a acreditar que o homem nasceu em 1988, no Egito.

No âmbito da investigação ao ataque, a polícia francesa realizou, esta sexta-feira, uma busca num edifício perto da avenida dos Campos Elísios, que poderá ser a casa onde o suspeito reside.