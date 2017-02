Porsche de milionário grego explode após brutal acidente e mata quatro pessoas

Hoje às 09:33, atualizado às 09:34 Facebook

O filho de um milionário grego despistou-se a alta velocidade numa autoestrada entre Atenas e Delphi, no domingo, provocando a morte a mãe e filho que se encontravam dentro de um carro. Os dois ocupantes do Porsche também morreram.

Imagens de videovigilância mostram o momento em que o veículo de Iorgos Vakakis - filho do proprietário de uma cadeia de supermercados - se despista e acaba por explodir, depois de embater com violência num carro que se encontrava estacionado junto a uma estação de serviço.

No veículo legalmente estacionado, um Honda Civic, estavam mãe (31 anos) e filho (três anos), que tiveram morte imediata. Dentro do edifício da estação de serviço estava o pai da família, que saiu ileso do acidente e acabou por assistir ao cenário em choque.

Vakakis, filho do proprietário da Jumbo, uma cadeia internacional de venda de brinquedos, estava de férias na Grécia, durante uma pausa nos estudos nos EUA.