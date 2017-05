Portugal é inspiração para novo vídeo da Tesla

Hoje às 18:15, atualizado às 18:18 Facebook

A Tesla, marca de automóveis elétricos norte-americana, lançou esta quarta-feira um vídeo promocional gravado na totalidade em Portugal, inspirado na temática das energias renováveis.

"Um país que cresce com o Sol", escreveu a marca norte-americana na legenda do vídeo publicado no seu Facebook oficial.

O vídeo, que tem cerca de um minuto de duração, começa por revelar que em Portugal, no ano de 2016, o país foi alimentado por energias renováveis durante quatro dias. Depois, segue-se uma sequência de imagens de todos os cantos do país, com paisagens solarengas, unidas em torno de duas gerações de condutores portugueses.

Recorde-se que, desde o início de 2017, os clientes portugueses têm as mesmas oportunidades de experimentar os veículos elétricos da marca norte-americana que os restantes europeus, através da sua página oficial, toda ela em português.