Português foi da Alemanha ao Iraque de bicicleta

Salomé Filipe Hoje às 00:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-comando, Manuel Montes agarrou na bicicleta e saiu mundo fora. Já passou sozinho por vários países em conflito.

Deixou o conforto do lar em Beja e do país. Sozinho na sua bicicleta, Manuel Montes, um ex-comando português de 26 anos, está a terminar uma viagem pelo Iraque, depois de atravessar outros países. Já dormiu na rua, já esteve com soldados curdos que combatem o autoproclamado Estado Islâmico (EI), foi abordado várias vezes pela polícia e passou dias em casa de desconhecidos. Mas diz que nunca teve medo. Nem quando, na Ucrânia, ouviu bombas a rebentar a dez quilómetros de si. A guerra não o impede de se aventurar - a curiosidade pelo lado bom do ser humano fala mais forte.

Dohuk, Iraque, a 60 quilómetros de Mossul, cidade ainda dominada pelo EI. Foi lá que Manuel esteve nos últimos dias. A primeira noite passou-a na rua, pois os hotéis alegavam não ter vaga.

"Talvez pela proximidade com a zona dominada pelo EI, muitos olhavam-me com ar desconfiado. Dormi na rua, numa cidade que não conhecia, com uma língua que não falava e um frio que me fez vestir quase toda a roupa que tinha. Mas não tive medo", garante ao JN. Nunca teve, durante toda a jornada, que começou em setembro, na Alemanha. "Tive receio. O medo bloqueia-nos, faz com que entremos em pânico. O receio faz-nos respeitar a situação, mas deixa-nos raciocinar".

Vítimas do EI impressionam

Após a noite ao relento, Manuel continuou. Mas não tardou a ser mandado parar por um homem, dono de um restaurante. "Convidou-me para ficar, comer, dormir e ir embora quando quisesse. Fiquei uns dias. Passearam comigo, mostraram-me a cidade e levaram-me a um campo de refugiados de Mossul", conta.

Ali, emocionou-se perante as vítimas dos jiadistas. Principalmente as mais indefesas crianças. "Algumas foram encontradas agarradas aos corpos dos familiares decapitados. Um horror. Mas o sorriso delas faz esquecer a desgraça que as envolve", conta o português na sua página de Facebook, "Vou num pé e volto noutro", onde tem documentado toda a viagem.

Acreditar que "o mundo tem mais de bom do que de mau" foi a premissa que fez Manuel partir numa viagem que não evitou zonas flageladas pela guerra. No Iraque, encontrou "pessoas muito boas e cidades em evolução". A destruição, essa, olhou-a nos olhos no leste da Turquia. Na próxima quinta-feira, na cidade de Erbil, Manuel deixa, de avião, o Curdistão Iraquiano. "Só tenho a agradecer tudo o que este povo me tem ensinado".

Cinco meses sobre rodas

Manuel começou a pedalar na Alemanha, em setembro. Seguiu-se a Polónia, a Ucrânia, a Moldávia, a Roménia, a Bulgária, a Turquia e, agora, o Curdistão iraquiano. Pelo meio, por questões pessoais, fez um pequeno interregno.

Natural de Serpa mas a viver em Beja desde os 13 anos, o alentejano esteve cinco anos nos Comandos, de onde saiu para percorrer o Mundo. Quando não está a viajar, trabalha em qualquer coisa (o último emprego foi num lagar) para ganhar dinheiro.