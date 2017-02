Português detido por tentar degolar espanhol com um serrote

AC Hoje às 10:41 Facebook

Um português foi detido em Espanha depois de tentar degolar um espanhol com um serrote, durante uma discussão de trânsito.

O caso aconteceu na sexta-feira e foi confirmado ao JN, esta terça-feira de manhã, pela polícia local de Godella, Valência, que não revelou a identidade ou a origem do português.

Segundo a Polícia Local, o homem de origem portuguesa envolveu-se numa discussão com um casal espanhol no parque de estacionamento de um supermercado, cerca das 12 horas de sexta-feira.

O homem circulava de carro e não conseguiu passar, porque o casal espanhol ocupava a via com um carrinho de compras. Nasceu aí uma discussão que degenerou em agressões entre os dois homens.

A dado momento, o português foi à mala do carro e tirou um serrote, com o qual tentou degolar o espanhol, que sofreu ferimentos ligeiros no pescoço.

A intervenção da mulher do espanhol impediu males maiores. A senhora sofreu também ferimentos ligeiros nas mãos, ao agarrar o serrote.

O casal foi atendido no Centro de Saúde de Godella e o português foi detido pela polícia local.